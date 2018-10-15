Щорічно 15 жовтня відзначається День білої тростини, затверджений у 1970 році Міжнародною федерацією сліпих. Це не свято, а своєрідне нагадування про існування поруч людей із проблемами зору.

Лишень вдумайтеся – за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, в світі живуть 38 млн людей із вадами зору, ще 110 млн мають ризик втратити зір. В Україні таких людей понад 70 тисяч.

Історія Міжнародного дня білої тростини

Біла тростина стала символом незрячої людини у 1921 році.

Тоді у британському місті Брістолі (Bristol) молодий фотограф Джеймс Біггс (James Biggs) після нещасного випадку втратив зір. Щоб пристосуватися до нового життя, він став самостійно ходити по місту з тростиною.

Проте на його чорну тростину не реагували ні перехожі, ні водії – і Біггс пофарбував її у білий колір. Це спрацювало, і його винахід підхопили всі незрячі не тільки Англії, але і всієї Європи, Америки.

У 1964 році конгрес США оголосив 15 жовтня Днем білої тростини, а у 1969 році 15 жовтня було визнано Міжнародним днем білої тростини.

Головна його мета – ще раз привернути увагу громадськості до проблем незрячих людей, які живуть поруч з нами і не бачать всіх фарб навколишнього світу.

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Нагадаємо, альтернативним є Міжнародний день сліпих, який проводиться 13 листопада.

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