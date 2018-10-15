Дитячий фонд ООН оголосив 15 жовтня Всесвітнім днем миття рук. Факти ICTV зібрали 5 правил правильного миття рук, щоб позбутися шкідливих бактерій.

Гігієну рук обов’язково потрібно підтримувати, адже на немитих руках переносяться різні інфекційні захворювання.

Брудні руки – джерело зараження гельмінтами, які призводять до слабкості, періодичної нудоти, втрати ваги, головних болів.

Також немиті руки підвищують ризик зараження респіраторними захворюваннями, які можуть перейти в отит, менінгіт, запалення легенів. Також через брудні руки передається гепатит А.

Щоб руки були чистими, варто дотримуватися 5 правил:

Набирати рідкого мила стільки, щоб їм можна було покрити всю поверхню рук. Твердим милом намилювати руки повністю.

Тріть всю руку. Не пропускайте ділянки між пальцями, кінчики пальців, тильну сторону рук та основу великого пальця.

Мийте руки інтенсивно протягом 20 секунд.

Протирайте руки насухо. Бажано використовувати для цього паперові рушники.

Також варто використовувати паперові рушники, щоб закрити кран і повернути ручку двері. Адже саме на них накопичується велика кількість бактерій, які зводять до нуля всі ваші зусилля.

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