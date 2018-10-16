Бабине літо на тиждень продовжить цвітіння амброзії і поширення її пилку, яка є сильним алергеном на заході, півдні, південному сході і на Закарпатті.

Від симптомів полінозу можуть страждати жителі Чернівців, Ужгорода, Херсону, Миколаєва, Кропивницького, Одеси, Дніпра, Запоріжжя, Донецька, Маріуполя, Кривого Рогу, Сімферополя.

Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Європейської аероалергенної мережі.

По всій території України температура буде вище 20 градусів до четверга-п’ятниці 18-19 жовтня, а потім продовжиться і незначне запилювання злаків. Основним провокатором симптомів залишаться спори альтернарії – їх концентрації все ще підніматимуться вище клінічно значущого порогу по всій Україні.

Крім альтернарії, у повітрі буде багато алергенного епікокума, стемфіліуму та аскоспор. Їх кількість буде зростати через осінню прохолоду і під час опадів, які у Львові і Тернополі прогнозують 21 жовтня у Києві, Вінниці, Житомирі та Рівному – 20, в Івано-Франківську – 20 і 21 жовтня.

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До речі, вчені знайшли спосіб, як попередити алергію.