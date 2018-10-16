PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Здоров'я / На українців чекає спалах алергії через бабине літо/

На українців чекає спалах алергії через бабине літо

Бабине літо на тиждень продовжить цвітіння амброзії і поширення її пилку, яка є сильним алергеном на заході, півдні, південному сході і на Закарпатті.

Від симптомів полінозу можуть страждати жителі Чернівців, Ужгорода, Херсону, Миколаєва, Кропивницького, Одеси, Дніпра, Запоріжжя, Донецька, Маріуполя, Кривого Рогу, Сімферополя.

Про це  повідомляє УНН з посиланням на дані Європейської аероалергенної мережі.

По всій території України температура буде вище 20 градусів до четверга-п’ятниці 18-19 жовтня, а потім продовжиться і незначне запилювання злаків. Основним провокатором симптомів залишаться спори альтернарії – їх концентрації все ще підніматимуться вище клінічно значущого порогу по всій Україні.

Крім альтернарії, у повітрі буде багато алергенного епікокума, стемфіліуму та аскоспор. Їх кількість буде зростати через осінню прохолоду і під час опадів, які у Львові і Тернополі прогнозують 21 жовтня у Києві, Вінниці, Житомирі та Рівному – 20, в Івано-Франківську – 20 і 21 жовтня.

Читайте: У людства розвивається алергія на алкоголь – вчені

До речі, вчені знайшли спосіб, як попередити алергію.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка