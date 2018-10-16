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Отруєння грибами: у Кременчуці жінка потрапила до реанімації

У Полтавській області 50-річна жінка через отруєння грибами госпіталізована до реанімації лікарні у Кременчуці.

Гриби

Про це повідомляє обласне управління Державної служби надзвичайних ситуацій.

Жінка потрапила до лікарні з діагнозом гіпертонічний криз та підозра на отруєння грибами.

Наразі постраждала перебуває у важкому стані.

ЧитайтеОбід з отрутою: під Харковом 5 людей отруїлися грибами

До слова, Факти ICTV розповідали, що на Луганщині 8-річна дитина з’їла гриби та померла.

Фото: pixabay

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