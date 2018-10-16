У Саратському районі Одеської області, де на початку жовтня виявили спалах сибірської виразки, зафіксували другий випадок зараження свійської тварини.

– Власник господарства у селі Миколаївка-Новоросійська помітив ознаки недуги у корови, яка “впала на ноги”, і звернувся до фахівців. Зооветеринари негайно прибули на місце і невдовзі підтвердили наявність збудника сибірки, – розповіли Укрінформу у Саратській РДА.

Водночас там зазначили, що ніхто з людей не постраждав, а спеціалісти Держпродспоживслужби та Одеської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів дезінфікували приміщення та подвір’я, де утримувалася хвора тварина.

У селі оголошено карантин: заборонено вивозити м’ясо і молоко.

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Нагадаємо, 2 жовтня у Саратському районі Одеської області підтверджено наявність збудника сибірки в однієї особи.

Перед цим на Одещині госпіталізували п’ятеро людей із діагнозом сибірська виразка після контакту з тушею домашньої корови.

Фото: Pixabay