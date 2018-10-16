Вчені довели, що ті користувачі Facebook, які використовують емоційну лексику у своїх постах, схильні до депресії.

В університеті Пенсільванії вчені заявили, що навчилися з високою точністю визначати стан депресії у користувачів Facebook.

Про це повідомляється на сайті Національної академії наук США.

Зазначається, що під час свого дослідження вчені проаналізували дані 683 користувачів соцмережі, які зверталися за медичною допомогою. У 114 з них було підтверджено депресію, решта виступили в якості контрольної групи.

Особливу увагу вчені звертали на лексику користувачів, довжину постів, їх періодичність.

Завдяки виконаній роботі групі дослідників вдалося діагностувати депресію за півроку з точністю 62%, за три місяці – 72%. Як повідомляється, лексика людей, які перебувають тривалий час у пригніченому стані, містила багато емоційних слів.

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