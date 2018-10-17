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Спалах кору в Вінницькій області: у двох школах ввели карантин

У двох школах Шаргородського району Вінницької області через збільшення випадків захворювання на кір призупинили навчальний процес.

Кір

Про це повідомляє прес-служба Шаргородської РДА.

Зокрема, у школі села Рахни-Лісової продовжили карантин до 19 жовтня включно, а в Копистиринській школі – з 17 по 26 жовтня.

Читайте: Ще одна жертва кору: у Львові помер 3-річний хлопчик

Раніше Факти ICTV писали, що кір в Україні не відступить до тих пір, поки не відновиться рівень колективного імунітету.

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