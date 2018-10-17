Американські вчені з університету Флориди у Таллахассі заявили, що у дітей і навіть онуків батьків-курців можуть виникнути проблеми з розвитком.

Зокрема, такі діти можуть страждати від помітного падіння рівня IQ та інтелектуальних здібностей. Правда, поки дослідження проводилося тільки на мишах, передає MedicalXpress.

Дію нікотину на майбутніх матерів давно визнано фактором ризику для їх потомства, у тому числі це стосується розвитку інтелекту. Щодо батьків це було не настільки очевидно, але вчені внесли ясність у дане питання.

Вчені провели експеримент на мишах, даючи самцям нікотиновий розчин протягом 12 тижнів. Після чого “кращих” самців схрестили з самками, які вели “здоровий спосіб” життя.

Результати вразили: незважаючи на те, що у самих батьків проблем з інтелектом не спостерігалося, їх потомство страждало від гіперактивності, дефіциту уваги і когнітивних порушень.

Коли мишей-самок з другого покоління знову схрестили з “некурящими” тваринами, то і у їх потомства були деякі відхилення у розвитку інтелекту, але не настільки помітні.

Вчені визначили, що у спермі “найкращих” самців спостерігалися епігенетичні зміни, що зачіпають у тому числі ген, який кодує дофаміновий рецептор D2 – ця молекула грає важливу роль у розвитку мозку і процесі навчання.

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До речі, куріння зазвичай пов’язують з раком легенів, однак список хвороб, які воно викликає, значно довший.