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Як алкоголь. Вчені зробили несподівані висновки про вплив цукру

Дослідження довело, що діти, які вживають дуже багато цукру, більш схильні до поганої поведінки.

Діти з цукерками

Діти та підлітки віком від 11 до 15 років, які споживають дуже багато цукру, частіше проявляють агресію, п’ють, курять та загалом відрізняються поганою поведінкою, повідомляє Daily Mail.

Під час дослідження вчені проаналізували раціон і поведінку майже 140 тис. дітей. Виявилося, що ті, хто споживав багато цукру та енергетиків майже у 3,5 рази частіше знущалися з інших, вдвічі частіше брали участь у бійках і на 95% частіше напивалися.

Крім того, енергетики мали більш потужний вплив на поведінку дітей, через наявність в них кофеїну.

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За словами науковців, діти старші 11 років не повинні вживати більше 30 г цукру в день (шоколадний батончик Mars містить приблизно 35 г цукру), а дітям 4-6 років можна вживати тільки 4-6 г в день.

До слова, вживання великої кількості снеків призводить до непоправних проблем зі здоров’ям.

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