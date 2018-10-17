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Як продовжити життя – вчені назвали дієвий спосіб

На тривалість життя і здоров’я людини впливає співвідношення вітамінів і мінералів в організмі.

Такого висновку дійшли вчені американського Науково-дослідного інституту при дитячій лікарні в Окленді.

Фахівці стверджують, що наявність вітамінів і мінералів у певній кількості значно впливають на стан організму. Про це повідомляє MedicalXpress.

Всі хімічні сполуки в організмі повинні міститися на оптимальному рівні. Це забезпечить більш довге життя і міцне здоров’я.

При дефіциті вітамінів і мінералів організм спрямовує їх на підтримку найважливіших функцій, нехтуючи іншими.

Так, нестача вітаміну К і селену впливає на зниження вироблення ферментів, що сприяють здоров’ю артерій. Це збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Також вчені зазначають, що люди знають про користь тільки декількох з’єднань, наприклад, аскорбінової кислоти. Вчені ж радять додати у раціон таурин, ерготионеїн, каротиноїди лютеїн, зеаксантин, лікопен, – і каротин, -кріптоксантін і астаксантин. Ці речовини необхідні для високої тривалості життя.

Вчені говорять, що навіть жителі розвинених країн, у тому числі 70% американців, не отримують необхідної кількості потрібних для організму речовин.

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До речі, раніше вчені назвали легкий спосіб продовження життя.

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