В Івано-Франківській області, де 53 дитини захворіли на кір, виявили порушення вимог щодо зберігання та введення вакцин.

У с. Петранка Івано-Франківської області 53 дитини віком від 5 до 13 років захворіли на кір. Причиною стала низка грубих порушень вимог щодо зберігання і введення вакцин, повідомили в МОЗ.

43 дитини проходять лікування у місцевій амбулаторії, а 10 були госпіталізовані в інфекційне відділення Рожнятівської центральної районної лікарні в стані середньої тяжкості для стаціонарного лікування.

Станом на 18 жовтня 8 дітей вже виписано зі стаціонару.

Згідно з висновком комісії МОЗ, причиною захворювання стали:

наявність великої кількості дітей, що не були вакциновані в попередні роки та не були включені у план вакцинації;

відключення електроенергії, що могло вплинути на якість вакцин, які зберігалися в холодильниках;

порушення правил проведення профілактичних щеплень медпрацівниками та техніки введення імунобіологічних препаратів.

Крім того, комісія зафіксувала неналежне ведення медичної документації.

– Відсутність окремих медичних документів (форми 063/о та “інформованої згоди на щеплення” від батьків при проведенні щеплень) ставить під сумнів сам факт проведення щеплення для всіх дітей, хворих на кір, – йдеться у повідомленні.

Фото: Jovanmandic/Dreamstime