PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Здоров'я / Допомагає кинути палити - вчені створили унікальну вакцину/

Допомагає кинути палити – вчені створили унікальну вакцину

Вченим вдалося розробити спеціальну вакцину від куріння.

Сигарета

Група вчених з Інституту Скріппса змогла розробити вакцину від куріння, яка сприяє повному виведенню нікотину з організму. Це позбавляє від побічних ефектів від куріння, повідомляє New Atlas.

Дослідники модифікували фермент NicA2-J1, який повинен був повністю знищити нікотинову залежність, і протестувала його на гризунах.

У результаті дослідження виявилося, що миші, які одержували протягом 10 днів нікотин, були повністю вилікувані від нікотинової залежності за допомогою вакцини.

– Це дуже перспективний підхід для боротьби з курінням, так як він дозволяє відмовитися від нікотинової залежності, не відчуваючи при цьому сильної ломки. Наше речовина знаходиться і працює у кровотоці, а не в мозку, що робить її відносно безпечною з точки зору інших побічних ефектів, – розповів головний дослідник проекту Олів’є Джордж.

Читайте: Інсульт, сліпота і ще 5 хвороб, які викликає куріння

До слова, куріння впливає на ризик інсульту у чоловіків молодше 50 років.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Жінка
Довжина пальців та сексуальна орієнтація – вчені знайшли взаємозв’язок
Вбиває не лише легені! Чим куріння небезпечне для чоловіків
Діти з цукерками
Як алкоголь. Вчені зробили несподівані висновки про вплив цукру
Фрукти та овочі
Клітковина продовжує життя: в яких продуктах міститься і як вживати
Оцінка світового прогресу в зменшенні шкоди від куріння – звіт GSTHR
Психічний розлад
Топ-6 ознак психічного розладу
В аптеках України з’явилися вакцини проти грипу – ціни
Спалах тифу в США: майже 60 постраждалих
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка