Вченим вдалося розробити спеціальну вакцину від куріння.

Група вчених з Інституту Скріппса змогла розробити вакцину від куріння, яка сприяє повному виведенню нікотину з організму. Це позбавляє від побічних ефектів від куріння, повідомляє New Atlas.

Дослідники модифікували фермент NicA2-J1, який повинен був повністю знищити нікотинову залежність, і протестувала його на гризунах.

У результаті дослідження виявилося, що миші, які одержували протягом 10 днів нікотин, були повністю вилікувані від нікотинової залежності за допомогою вакцини.

– Це дуже перспективний підхід для боротьби з курінням, так як він дозволяє відмовитися від нікотинової залежності, не відчуваючи при цьому сильної ломки. Наше речовина знаходиться і працює у кровотоці, а не в мозку, що робить її відносно безпечною з точки зору інших побічних ефектів, – розповів головний дослідник проекту Олів’є Джордж.

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До слова, куріння впливає на ризик інсульту у чоловіків молодше 50 років.