Жінки з різною довжиною вказівного і підмізинного пальців більше схильні до нетрадиційної сексуальної орієнтації.

Вчені провели дослідження та встановили, що ті жінки, в яких різна довжина вказівного і підмізинного пальців, більше схильні до нетрадиційної сексуальної орієнтації, повідомляє BBC Україна.

Під час експерименту дослідники виміряли пальці 18 пар ідентичних близнючок, з яких одна була гетеросексуальною, а інша – гомосексуальною.

Найчастіше у лесбійок вказівний і підмізинний пальці були різної довжини, що є типовою рисою для чоловіків.

Вчені вважають, що це пов’язано з більшою кількістю тестостерону, який дитина отримує у материнському лоні.

Читайте: Як продовжити життя – вчені назвали дієвий спосіб

У випадку з близнюками чоловічої статі зв’язку між довжиною пальців та сексуальністю не виявили.

До слова, вчені довели, що ті користувачі Facebook, які використовують емоційну лексику у своїх постах, схильні до депресії.