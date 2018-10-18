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Довжина пальців та сексуальна орієнтація – вчені знайшли взаємозв’язок

Жінки з різною довжиною вказівного і підмізинного пальців більше схильні до нетрадиційної сексуальної орієнтації.

Жінка

Вчені провели дослідження та встановили, що ті жінки, в яких різна довжина вказівного і підмізинного пальців, більше схильні до нетрадиційної сексуальної орієнтації, повідомляє BBC Україна.

Під час експерименту дослідники виміряли пальці 18 пар ідентичних близнючок, з яких одна була гетеросексуальною, а інша – гомосексуальною.

Найчастіше у лесбійок вказівний і підмізинний пальці були різної довжини, що є типовою рисою для чоловіків.

Вчені вважають, що це пов’язано з більшою кількістю тестостерону, який дитина отримує у материнському лоні.

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У випадку з близнюками чоловічої статі зв’язку між довжиною пальців та сексуальністю не виявили.

До слова, вчені довели, що ті користувачі Facebook, які використовують емоційну лексику у своїх постах, схильні до депресії.

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