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Цибуля і часник не допоможуть? Розвінчаний міф про популярні методи захисту від грипу

Способи захистити себе та дітей від грипу та застуди цибулею не мають під собою належного наукового обґрунтування. І не принесе бажаного ефекту.

Міф про цибулю, як метод захисту від грипу, розвінчала в. о. міністра МОЗ Уляна Супрун.

– Способів використовувати цибулю, а інколи й часник, існує дуже багато — їх підвішують в приміщеннях або ж нарізають та розставляють по кутках. Крім того, багато хто вдається до приготування крапель для носа чи просто їсть їх цілими.

Всі ці способи не мають під собою належного наукового обґрунтування. І таке використання цибулі не принесе бажаного ефекту захисту, – написала вона.

Також Супрун попередила про небезпеку такої профілактики:

– Від споживання цибулини можуть початися печія або дискомфорт у шлунку. Теж саме відбуватиметься і в слизовій носа — сильне подразнення, водночас збільшення виділень.

Що ж справді допоможе мінімізувати ризики захворіти для дітей:

  • вакцинуйтеся від грипу самі та зробіть щеплення й вашій дитині — одне щеплення захищає упродовж усього сезону грипу, адже допоможе сформувати імунітет проти вірусу;
  • нагадуйте дітям про правила гігієни, особливо важливо мити ретельно руки;
  • завжди провітрюйте приміщення та за можливості проводьте більше часу з дітьми на свіжому повітрі;
  • збалансоване харчування, повноцінний сон та достатній рівень фізичної активності — також ефективна профілактика хвороб;
  • якщо дитина захворіла — залишіться вдома та проконсультуйтеся з вашим сімейним лікарем щодо лікування.

Читайте: Обережно – грип! Як уберегтися і чи потрібне щеплення (ІНФОГРАФІКА)

До речі, раніше Супрун розвінчала популярних міф про методи боротьби з грипом.

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