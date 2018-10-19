Способи захистити себе та дітей від грипу та застуди цибулею не мають під собою належного наукового обґрунтування. І не принесе бажаного ефекту.

Міф про цибулю, як метод захисту від грипу, розвінчала в. о. міністра МОЗ Уляна Супрун.

– Способів використовувати цибулю, а інколи й часник, існує дуже багато — їх підвішують в приміщеннях або ж нарізають та розставляють по кутках. Крім того, багато хто вдається до приготування крапель для носа чи просто їсть їх цілими.

Всі ці способи не мають під собою належного наукового обґрунтування. І таке використання цибулі не принесе бажаного ефекту захисту, – написала вона.