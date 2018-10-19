Способи захистити себе та дітей від грипу та застуди цибулею не мають під собою належного наукового обґрунтування. І не принесе бажаного ефекту.
Міф про цибулю, як метод захисту від грипу, розвінчала в. о. міністра МОЗ Уляна Супрун.
– Способів використовувати цибулю, а інколи й часник, існує дуже багато — їх підвішують в приміщеннях або ж нарізають та розставляють по кутках. Крім того, багато хто вдається до приготування крапель для носа чи просто їсть їх цілими.
Всі ці способи не мають під собою належного наукового обґрунтування. І таке використання цибулі не принесе бажаного ефекту захисту, – написала вона.
Також Супрун попередила про небезпеку такої профілактики:
– Від споживання цибулини можуть початися печія або дискомфорт у шлунку. Теж саме відбуватиметься і в слизовій носа — сильне подразнення, водночас збільшення виділень.
Що ж справді допоможе мінімізувати ризики захворіти для дітей:
- вакцинуйтеся від грипу самі та зробіть щеплення й вашій дитині — одне щеплення захищає упродовж усього сезону грипу, адже допоможе сформувати імунітет проти вірусу;
- нагадуйте дітям про правила гігієни, особливо важливо мити ретельно руки;
- завжди провітрюйте приміщення та за можливості проводьте більше часу з дітьми на свіжому повітрі;
- збалансоване харчування, повноцінний сон та достатній рівень фізичної активності — також ефективна профілактика хвороб;
- якщо дитина захворіла — залишіться вдома та проконсультуйтеся з вашим сімейним лікарем щодо лікування.
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До речі, раніше Супрун розвінчала популярних міф про методи боротьби з грипом.