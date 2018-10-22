PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Здоров'я / Сидячий спосіб життя небезпечніший за куріння і діабет - вчені/

Сидячий спосіб життя небезпечніший за куріння і діабет – вчені

Малорухливий спосіб життя або відсутність спорту несуть великі ризики для здоров’я.

Сидячий спосіб життя і відсутність фізичних навантажень мають гірший вплив на здоров’я людини, ніж куріння, діабет і серцеві захворювання.

Такі висновки ученим вдалося зробити завдяки дослідженню, яке провели в Cleveland Clinic Foundation.

– Відсутність занять на біговій доріжці або вправ дало гірший прогноз, аж до смерті, ніж гіпертонічна хвороба, діабет або куріння, – сказав  автор дослідження доктор Ваель Джабер CNN.

Дослідники вивчили 122 007 пацієнтів, які займалися на біговій доріжці в Клівленда клініці з 1 січня 1991 року по 31 грудня 2014 року, щоб виміряти смертність від усіх причин, а також виявити переваги вправ і фітнесу.

Читайте: У 44 виглядає на 18: актриса з Тайваню розкрила секрет молодості

Переваги вправ спостерігалися у всіх вікових групах, як у чоловіків, так і у жінок, підтвердив Джабер.

– Всі ми знаємо, що малорухливий спосіб життя або відсутність спорту несе ризик. Але я здивований, що він перевершує навіть чинники ризику, такі сильні, як куріння, діабет.

Як повідомлялося, ученим вдалося розробити спеціальну вакцину від куріння.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Сіль
Вчені виявили небезпечну складову у харчовій солі
Сигарета
Допомагає кинути палити – вчені створили унікальну вакцину
Вбиває не лише легені! Чим куріння небезпечне для чоловіків
Оцінка світового прогресу в зменшенні шкоди від куріння – звіт GSTHR
ДНК
Змінили ДНК до народження: вчені навчилися рятувати від вроджених хвороб
курение в украине
Українці стали менше курити
Вугор
На глибині зняли істоту, що складається тільки з рота
Сушилка для рук
Сушарки для рук небезпечні для здоров’я – вчені
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка