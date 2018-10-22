Малорухливий спосіб життя або відсутність спорту несуть великі ризики для здоров’я.

Сидячий спосіб життя і відсутність фізичних навантажень мають гірший вплив на здоров’я людини, ніж куріння, діабет і серцеві захворювання.

Такі висновки ученим вдалося зробити завдяки дослідженню, яке провели в Cleveland Clinic Foundation.

– Відсутність занять на біговій доріжці або вправ дало гірший прогноз, аж до смерті, ніж гіпертонічна хвороба, діабет або куріння, – сказав автор дослідження доктор Ваель Джабер CNN.

Дослідники вивчили 122 007 пацієнтів, які займалися на біговій доріжці в Клівленда клініці з 1 січня 1991 року по 31 грудня 2014 року, щоб виміряти смертність від усіх причин, а також виявити переваги вправ і фітнесу.

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Переваги вправ спостерігалися у всіх вікових групах, як у чоловіків, так і у жінок, підтвердив Джабер.

– Всі ми знаємо, що малорухливий спосіб життя або відсутність спорту несе ризик. Але я здивований, що він перевершує навіть чинники ризику, такі сильні, як куріння, діабет.

Як повідомлялося, ученим вдалося розробити спеціальну вакцину від куріння.