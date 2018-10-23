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$25 тис. – Pornhub вручив грант професору з Америки

Платформа для дорослих Pornhub вручила грант американським вченим на вивчення зв’язку між ставленням до порно, сексуальною поведінкою, гендером та іншими параметрами.

На таке дослідження грант в розмірі $25 тисяч отримав професор Університету штату Канзас Омрі Гіллат та його співробітники доктор Атеет Гевертц-Мейдан та докторант Кейті Адамс, повідомляється на офіційному сайті.

Цих науковців обрали із тисяч заявників.

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За задумом вони будуть співпрацювати з центром сексуального здоров’я Pornhub.

– Завдання програми Pornhub Grants for Sexual Wellness Research привернути увагу до зразкової науково-дослідницької роботи, яку проводять у всьому світі щодо людської сексуальності, – пояснює віце-президент Pornhub Корі Прайс.

Раніше Факти ICTV писали, що масовий технічний збій у роботі відеохостингу YouTube підняв трафік найбільшого порносайту PornHub.

Фото: dreamstime.

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