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Дельфіни не лікують: Супрун спростувала популярні міфи  

Дельфінотерапія насправді не приносить такої користі здоров’ю людини, як про це розповідають. Тому немає сенсу платити до 3 тис. грн за один сеанс.

Дельфіни

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook спростувала кілька міфів про позитивний вплив дельфінів на людину.

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Міф №1 – Дельфінотерапія має унікальну користь

 

Правда: Користь дельфінотерапії не має наукового підтвердження, а позитивний вплив взаємодії з дельфінами можна порівняти з грою із собакою чи котом.

Науковці кажуть, що терапія за участю тварин – це лише підтримка основного курсу терапії, але ні в якому разі не методика лікування.

Тобто, успіх залежить не від біологічного виду тварини, а від його характеру і комунікабельності.

Тому задоволення від купання з дельфінами вважати лікувальним ефектом теж не можна.

Міф №2 – Дельфіни лікують ультразвуком

Правда: Гіпотеза в основі терапії полягає в тому, що ультразвук, який видає дельфін в процесі ехолокації, впливає на баланс нейротрансмітерів в мозку людини. Однак, не існує експериментальних підтверджень щодо цього.

Дослідники записали 83 сеанси дельфінотерапії в центрі Dolphins Plus у Флориді і встановили, що ультразвуки дельфінів не досягали навіть мінімального порогу прийнятих для ультразвукової терапії медичних норм.

Міф №3 – Дельфінотерапія точно не зашкодить

Правда: 20 хвилин із дельфіном коштують до 3 тис. грн. Сеансів потрібно десять, і бажано – двічі на рік. Тобто десятки тисяч за рік від однієї родини йде у кишеню власників дельфінарію.

Часто такими послугами користуються батьки дітей, які мають тяжкі хвороби. Багато хто каже, мовляв, чого хвилюватися, коли дельфіни не зашкодять. Однак, оскільки у людей із дельфінами є спільні інфекційні хвороби: кандидоз, сальмонела та інші, є також ризик заразитися.

Міф №4 – Дельфінам подобається купатися з людьми

Правда: У природі дельфіни пропливають до 160 км на день, тож навіть найбільший дельфінарій для цих тварин замалий. А вода з водогону, навіть розведена морською сіллю, ніколи не замінить морську.

Від такої води вони хворіють, сліпнуть, у них роз’їдається шкіра. На волі дельфіни живуть від 25 до 50 років. Тим часом в дельфінаріях більше половини тварин помирають протягом перших двох років перебування в неволі, а ті, які долають цей термін, живуть в середньому 6 років.

Ми також писали про те, чому не варто користуватися “експертними” думками щодо хвороб в інтернеті.

Фото: pixabay.com

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