Настрою немає, робота не йде, заводитеся з пів-оберту і можете пустити сльозу через дрібницю? Може, у вас осіння депресія? Як з нею впоратися, чи потрібен психотерапевт і як його обрати – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Депресія опановує людиною і здатна привести до серйозних наслідків, якщо вчасно з нею не розібратися.

Вона може бути нетривалою, тягнутися кілька тижнів, а може затягнутися – і залишатися роками.

Так, це нормально відчувати смуток, самотність або безнадійність, особливо якщо ви пережили втрату.

Але проблеми бувають у тому випадку, якщо ці відчуття не проходять, проявляються фізичні симптоми та це починає заважати вашому звичному життю.

Факти ICTV поговорили з практикуючим психологом, керівником Центру психологічної допомоги залежним Еквілібріум Людмилою Мініною, яка розповіла про симптоми і причини депресії, чи можна з нею впорається одному, а також чи буває пригнічений психічний стан у самих психотерапевтів.

Далі – пряма мова.

Симптоми

– Є клінічний поділ – ендогенна депресія або невротична.

Ендогенна характеризується тим, що вона виникає незалежно від зовнішніх обставин. Відноситься до психіатричних захворювань. Це просто відбувається з людиною і не має явних причин.

Це не випадок психолога, тому я говоритиму більше про невротичну депресію.

Симптоми можуть бути різного ступеня вираження: у когось сильніші, у когось слабші, щось яскравіше видно, а щось – менше.

Звичайно, це поганий настрій, внутрішня смуток, печаль. Так само це може бути апатія. Людині не хочеться нічого робити і зовсім нічого не викликає інтересу.

Крім того, депресія – це відчуття безвиході, надмірне самобичування і невіра у свої сили.

Для такої людини майбутнє здається несприятливим.

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Причини

– Абсолютно різні. Це відбувається, тому що людина в якийсь момент стикається з такою перешкодою, завданням або стресом, подією, з якою у неї немає ресурсів впоратися. Вона ніби не бачить виходу.

Якщо брати зовнішні моменти – це може бути інвалідність, звільнення з роботи. А це, звичайно, зниження самооцінки, що теж незабаром може послужити причиною депресії.

Коли людина знаходиться у такому стані, її або це ламає, або вона з цим справляється сама.

Якщо ж останнє не виходить, потрібно звертатися за допомогою до близьких або до фахівців.

А можна впоратися самостійно?

– Все залежить від того, яка з самого початку на вході людина. Як особистість.

Більш цілісна особистість та, яку життя не покалічило, немає важких психотравм, з якими їй доводилося справлятися. Такій людині самостійно або за допомогою близьких вдасться побороти депресію.

Але підтримка потрібна якісна і щира, де люди дозволяють людині бути в цих почуттях, не дають недоречних порад, не нав’язують своєї думки, а просто будуть поруч.

Однак все залежить від того, що це за подія або низка подій, які привели до депресії.

Якщо це сексуальне насильство та інші важкі травми, то людині буде надзвичайно складно впоратися самостійно.

Тут однієї доброї зовнішньої підтримки буде замало і обов’язково потрібна допомога фахівця.

Депресія у психотерапевтів

– За статистикою кількості суїцидів серед різних професій, одна з найбільших – у психологів і психіатрів.

Коли люди приходять з дуже складними запитами, ситуаціями і жахливими подіями з життя, то волею-неволею, все одно, переймаєшся.

Здається, ніби ти постійно є живим свідком цих подій.

Є емоційна зараженість – дуже складно бути з людиною і не відчувати того, що вона відчуває.

Тут важлива особиста робота над собою. Потрібно розділяти: це моє, а це те, що відбувається з клієнтом.

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Вибір спеціаліста

Як тоді обрати хорошого психотерапевта? Зібрали кілька слушних порад:

Розрізняйте психолога, психотерапевта, психоаналітика і психіатра. Здається, що це не повинно хвилювати звичайного споживача. На практиці незнання відмінностей може коштувати даремно витраченого часу, грошей, нервів, а іноді і здоров’я. Перевіряйте сертифікат, а не лише диплом про закінчення вишу. Законодавство України визнає психотерапевтом лише особу з медичним дипломом, яка додатково пройшла державну спеціалізацію за напрямом “психотерапія”. Пам’ятайте про етику. Це означає, що між лікарем і клієнтом не повинно бути жодних подвійних стосунків. Гарантія конфіденційності. Поважне відношення. Усний чи письмовий договір, де будуть вказані предмет і режим роботи, кількість зустрічей, оплата тощо. У разі порушень якоїсь із цих вимог, ви маєте право звернутися в етичну комісію спільноти, яка видала терапевту сертифікат. Дізнавайтеся про поточний статус терапевта. Кожен психотерапевт зобов’язаний пройти курс особистої терапії та супервізії, що є обов’язковою вимогою навіть після отримання сертифіката. Уточнюйте, чи дотримується ваш психотерапевт цього правила.

Ми ж дамо вам кілька приємних і простих порад, що робити, якщо вам здається, що депресія вже близько:

починайте ранок з підбадьорюючих речей: шоколаду, чашки какао і улюбленої музики;

просто усміхніться чому завгодно: хорошому жарту, старій фотографії або власному відображенню у дзеркалі;

ходіть у театри, на виставки, в музеї і кіно, запрошуйте до себе друзів і самі ходіть у гості;

їжте корисне! Забезпечуйте себе хорошою порцією вітамінів;

До слова, продукти для настрою: зерновий хліб, шпинат, вода, рис і картопля, cухофрукти, апельсини та мандарини, горіхи, молочні продукти, шоколад.

позбавтеся від завищених вимог, адже саме наші невиправдані очікування від світу і людей часто виявляються причиною депресії;

змініть стиль, зачіску або поверніться до свого давно забутого захоплення;

займайтеся спортом! Організм виділяє ендорфіни (гормони радості) під час активності;

закохайтеся! Світло в очах – найкращі ліки від осінньої темряви.

Факти ICTV пропонують вам трохи відпочити і пройти ТЕСТ, який покаже, чи є у вас нотки депресії.

Фото: Ben Blennerhassett on Unsplash