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На Прикарпатті чоловік привіз із відпустки малярію

В Івано-Франківську 44-річний чоловік привіз із відпустки в Кот-д’Івуарі (Африка) малярію. Він госпіталізований.

В Івано-Франківську лабораторно підтвердили випадок зараження малярією, пише 0342.ua.

За інформацією ГУ Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України від 22.10.2018, було проведено епідеміологічне розслідування випадку захворювання на малярію тропічну (первинна атака).

– Хворий виявився жителем села Старі Кути Косівського району, який 2 жовтня повернувся із Кот-д’Івуару, де знаходився 17 днів.

Попередню хіміопрофілактику малярії не отримував. Поїздка приватна, – йдеться у повідомленні.

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За інформацією, захворювання виникло 13 жовтня, а виявили його 16 жовтня. Лабораторно діагноз підтвердили 18 жовтня.

Чоловіка госпіталізували в інфекційну лікарню Івано-Франківська у стані середньої тяжкості.

Раніше в Тернополі вагітна студентка захворіла на малярію.

Фото: Pixabay

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