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Перестали згинатися пальці. У Китаї жінка постраждала від смартфона

Мешканка Китаю кілька днів поспіль не випускала смартфон із рук. Через це її пальці застигли та перестали згинатися.

Смартфон

У мешканки китайського міста Чанша, провінція Хунань, пальці застигли в одному положенні та перестали згинатися, повідомляє Shanghai.ist.

Лікарі констатували в жінки запалення синовіальних сухожиль (теносіновіт).

Виявилося, що недавно жінка пішла у відпустку на тиждень і протягом декількох днів відкладала телефон тільки на час сну.

Через кілька днів у неї захворіла кисть, а пальці “заклинило”.

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Лікарі усунули проблему та порадили китаянці для профілактики іноді давати руці відпочити від телефону.

Тим часом вчені знайшли зв’язок між довжиною пальців і сексуальною орієнтацією.

Фото: Pixabay

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