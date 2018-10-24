Мешканка Китаю кілька днів поспіль не випускала смартфон із рук. Через це її пальці застигли та перестали згинатися.
У мешканки китайського міста Чанша, провінція Хунань, пальці застигли в одному положенні та перестали згинатися, повідомляє Shanghai.ist.
Лікарі констатували в жінки запалення синовіальних сухожиль (теносіновіт).
Виявилося, що недавно жінка пішла у відпустку на тиждень і протягом декількох днів відкладала телефон тільки на час сну.
Через кілька днів у неї захворіла кисть, а пальці “заклинило”.
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Лікарі усунули проблему та порадили китаянці для профілактики іноді давати руці відпочити від телефону.
Тим часом вчені знайшли зв’язок між довжиною пальців і сексуальною орієнтацією.
Фото: Pixabay
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