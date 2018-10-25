Американцеві, який приймав капсули зеленого чаю, довелося пересадити печінку.

Після прийому капсул зеленого чаю, які повинні допомагати знизити ризик серцево-судинних захворювань, жителю США довелося пересадити печінку, повідомляє BBC.

На шкільному випускному молодшого сина у Джима Маккантса пожовкло обличчя і білки очей, через що його госпіталізували.

Капсули зеленого чаю чоловік приймав близько 3 місяців і його лікар припустив, що саме вони стали причиною пошкодження печінки.

Джиму успішно пересадили печінку, але він все ще скаржиться на хронічну втому, постійні болі в області живота і судиться з компанією Vitacost, яка займається продажем харчової добавки.

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До слова, мешканка Китаю кілька днів поспіль не випускала смартфон з рук. Через це її пальці застигли і перестали згинатися.