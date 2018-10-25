Перш за все йдемо на ринок. Із нами Максим Несміянов. Він у сфері захисту прав споживачів – як риба у воді.

Намагаємося з’ясувати, коли ж рибу виловили, але продавець і сам гадки не має.

Ситуація з рибою на деяких київських ринках зрозуміла. Можливо в супермаркеті буде краща. Але і тут нас очікували сюрпризи. Поївши рибу з магазина можна легко опинитися на лікарняному ліжку.

Ми вирішуємо придбати в’ялену рибу та перевірити її в лабораторії.

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Для аналізу ми придбали декілька видів риби. Сьомга у вакуумній упаковці, заморожений минтай, скумбрія холодного копчення. Відправляємо все це також до лабораторії, де вже фахівці перевіряють в’ялену рибу з ринку.

Перший результат не дуже втішний. Скумбрія холодного копчення також не пройшла перевірку.

Коптильна рідина, більш відома як рідкий дим. Він – синтетичного походження, а тому небезпечний, може викликати онкологію. В’ялена риба не проходить термічної обробки.

На черзі сьомга у вакуумній упаковці. Вона перевірку пройшла .

Як же обрати якісну та безпечну рибу? Поради – від фахівця, який давно вже працює у сфері постачання риби на український ринок.

Очі повинні бути прозорі, не впалі. Зябра яскраві і червоні.

Льоду не повинно бути більше ніж 5 % від загальної ваги.

Ще один розповсюджений спосіб шахрайства серед недобросовісних продавців – видавати заморожену рибу за охолоджену, яка в рази дорожча.

І ще порада від фахівців. Будь-яка риба має пройти термічну обробку. Крім засоленої чи копченої. Це дозволить застрахуватися від інфекцій.

Гельмінти є у більшості видів риб. Особливо океанічних.

До слова, без плісняви та іржі – як обрати ікру в Україні.