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Дієтолог назвав небезпечний для українців продукт і запропонував альтернативу

Українці споживають замало ягід і фруктів та занадто багато цукру.

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Президент Асоціації дієтологів Олег Швець заявив, що українці споживають замало ягід і фруктів та занадто багато цукру, через що в них виникають серцево-судинні захворювання, передає Укрінформ.

– У раціоні українців сьогодні переважає картопля – в середньому 213 грамів на добу та нецільнозерновий хліб – 280 г на добу, споживання яких дієтологи рекомендують звести до мінімуму. І лише 20 відсотків українців переймаються кількістю цукру в денному раціоні, якого з’їдають в середньому 90 г замість рекомендованих 25 г, верхня допустима межа – 50 г. Тому сьогодні в Україні смертність від серцево-судинних захворювань у 7 разів вища, ніж, приміром, у Франції, – сказав Швець.

Він додав, що українці віддають перевагу вершковому маслу і твердим сирам, вживання яких також варто обмежити і вживати кисломолочні продукти 2-3 рази на день.

Крім того, українці сильно недоїдають фрукти, овочі та рибу – 43 г риби на день в середньому замість рекомендованих 73 г та лише 123 г фруктів з необхідних 300 г.

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До слова, виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, як краще вживати клітковину.

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