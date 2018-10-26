Алкоголь впливає на процес формування спогадів і змінює білки у мозку, що призводить до появи тяги до спиртного.

Про це заявили вчені з Університету Брауна, повідомляє MedicalXpress.

Це може пояснити, чому рецидиви можливі навіть у алкоголіків, які утримуються від вживання спиртного протягом кількох років.

– Одна з речей, яку ми намагалися зрозуміти, це те, чому зловживання наркотиками може викликати дійсно приємні спогади, незважаючи на те, що вони, по факту, є нейротоксинами, – заявила провідний автор дослідження Карла Каун.

У ході дослідження вчені спостерігали за фруктовими мушками. Спочатку їх навчили знаходити алкоголь, а потім відключали різні гени, які могли бути залучені у процес формування залежності.

У результаті було встановлено, що один з подібних генів кодує білок Notch, який впливає на розвиток фруктових мушок, людей і інших тварин.

Відзначається, що білок є основою ланцюжка з “доміно”, яка впливає на внутрішньоутробний розвиток, розвиток мозку і його функціонування у дорослих особин. Подібно ланцюжку з “доміно”, якщо одна з кісточок падає, вона тягне за собою інші.

Тому залучення Notch тягне за собою активацію D-2-подібного рецептора – білка, що розпізнає нейромедіатор дофамін, і що викликає почуття задоволення.

Однак вплив алкоголю на Notch не викликав зміни в кількості D-2-подібного рецептора, а призвів до заміни однієї амінокислоти в білковій послідовності.

Як підкреслюють дослідники, відомо, що D-2-подібний рецептор бере участь у кодуванні того, є спогади приємними, чи ні.

Нагадаємо, заборона на продаж алкоголю вночі в Києві вступив в силу.