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Стоматолог забув: на Закарпатті підліток 2 дні ходив з голкою в горлі

На Закарпатті стоматолог залишив у горлі 13-річного школяра голку, а коли хлопчик звернувся до нього зі скаргами, відмовився його прийняти.

Інцидент стався 23 жовтня, розповіла журналістка Лора Приходько.

Стоматолог Ужгородської районної лікарні видалив хлопчикові із зуба нерв, поклав ліки і сказав прийти через тиждень. По дорозі додому дитина відчула, що в горлі дуже коле.

Мама з хлопчиком вирушили до лікарні в Ужгород, де їм сказали попшикати горло  ліками і давати знеболюючі.

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24 жовтня жінка з дитиною відправилися до стоматолога, на прийомі якого і стався інцидент. Однак прийняти їх він відмовився.

Матері з дитиною довелося обійти кілька лікарень перш, ніж в одній з поліклінік Ужгорода вдалося зробити рентген-знімок, після чого голку таки витягли.

Якби голка потрапила в легені або трахею, інцидент міг би закінчитися летально.

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Стоматолог забув: на Закарпатті підліток 2 дні ходив з голкою в горлі / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо 52-річної лікарки, неправильний діагноз якої призвів до смерті пацієнтки.

Фото: Лора Приходько.

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