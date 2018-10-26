На Закарпатті стоматолог залишив у горлі 13-річного школяра голку, а коли хлопчик звернувся до нього зі скаргами, відмовився його прийняти.
Інцидент стався 23 жовтня, розповіла журналістка Лора Приходько.
Стоматолог Ужгородської районної лікарні видалив хлопчикові із зуба нерв, поклав ліки і сказав прийти через тиждень. По дорозі додому дитина відчула, що в горлі дуже коле.
Мама з хлопчиком вирушили до лікарні в Ужгород, де їм сказали попшикати горло ліками і давати знеболюючі.
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24 жовтня жінка з дитиною відправилися до стоматолога, на прийомі якого і стався інцидент. Однак прийняти їх він відмовився.
Матері з дитиною довелося обійти кілька лікарень перш, ніж в одній з поліклінік Ужгорода вдалося зробити рентген-знімок, після чого голку таки витягли.
Якби голка потрапила в легені або трахею, інцидент міг би закінчитися летально.
Раніше Факти ICTV писали, що прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо 52-річної лікарки, неправильний діагноз якої призвів до смерті пацієнтки.
Фото: Лора Приходько.