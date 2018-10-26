За перших симптомів хвороби не варто одразу йти до аптеки за антибіотиками або імуномодуляторами.
Про це написала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.
– Звичайну застуду або ГРВІ з легкими симптомами лікують тільки постільним режимом і великою кількістю гарячих напоїв протягом 3-5 днів. Організм цілком може впоратися з вірусом сам.
Що стосується препаратів, які зменшують біль у горлі або полегшують кашель – за кордоном такі ліки не застосовують, оскільки вони не мають ніякої доказової ефективності в лікуванні цих симптомів, а просто ненадовго полегшують стан хворого, – йдеться в повідомленні Супрун у Facebook.
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При цьому вона зазначила, що симптоми грипу розвиваються різко, майже миттєво, з температурою до 40 градусів, болем в очах, у м’язах або ознобом. У такому випадку потрібно одразу звернутися до лікаря і не займатися самолікуванням.
До слова, Супрун дала поради, як уберегтися від грипу під час епідемії.