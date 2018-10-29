У Києві спостерігається зростання рівня захворюваності на грип та ГРВІ.

За 43-й тиждень епідсезону у Києві зареєстровано 11 390 хворих на грип та ГРВІ, що на 14,2% більше у порівнянні з попереднім тижнем, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

– Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на рівні, характерному для цього періоду року. Наразі показник захворюваності складає 384,4 (за 42-й тиждень – 330) та є нижчим епідемічного порогу на 55,1%, – цитує чиновника прес-служба столичної мерії.

Поворозник уточнив, що за цей період захворіло 3619 дорослих (зростання на 22,2%) та 8120 дітей (зростання на 14,3%).

– Серед школярів спостерігається зростання захворюваності на 14,5%: 3249 випадки, що становить 40% від загальної кількості захворілих дітей і 28,5% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою, – зазначив він.

При цьому, за його словами, до медичних закладів за 43-й тиждень епідсезону госпіталізовано 89 осіб, із них 81 – дитина.

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