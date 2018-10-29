29 жовтня відзначають Всесвітній день боротьби з інсультом. Як розпізнати симптоми удару, як надати першу допомогу, що робити для профілактики – читайте в матеріалі сайту Факти ICTV.

Інсульт – це порушення роботи і пошкодження тканин мозку, яке виникає внаслідок порушення його кровообігу.

Інсульт виникає через раптове припинення надходження крові у клітини мозку, через що вони починають відмирати.

Близько 80% всіх випадків складає ішемічний інсульт, який виникає через блокування судин тромбом. Існує ще і геморагічний інсульт, що виникає через розрив судини, що призводить до крововиливу.

До речі, у Всесвітній день боротьби з інсультом в київському метро проходить акція Впізнай інсульт.

Так, на станції Золоті ворота живі статуї розповідають про перші ознаки інсульту і наочно їх демонструють.

На жаль, в Україні ця проблема особливо актуальна.

Щорічно в Україні від 100 до 120 тис. осіб вперше переносять мозковий інсульт.

Захворюваність становить 280-290 випадків на 100 тис. населення і перевищує середній показник у розвинених країнах Європи (200 на 100 тис. населення).

І близько третини хворих інсультом у нашій країні (33-36%) – люди працездатного віку.

Симптоми інсульту

Протягом перших трьох годин можна повністю усунути наслідки інсульту. Але для цього потрібно вміти діагностувати напад.

До симптомів інсульту відносяться:

раптова слабкість, оніміння, параліч м’язів обличчя, кінцівки (зазвичай з одного боку тіла)

порушення мови

різке погіршення зору на один або обидва ока

запаморочення і гострий головний біль

втрата рівноваги і різке порушення ходи

При появі цих симптомів потрібно терміново викликати швидку допомогу.

Для того, щоб розпізнати інсульт, попросіть людину:

посміхнутися

сказати просте речення, таке як Сьогодні гарна погода або Я їду на роботу

підняти обидві руки

висунути язик. Якщо він викривлений або повернутий, то це ознака інсульту

Проблема навіть з одним із завдань може бути ознакою інсульту.

При симптомах, які вказані вище, потрібно терміново дзвонити у швидку, а не намагатися впоратися самостійно.

Профілактика інсульту

Перевірка артеріального тиску. Половина інсультів трапляються через високий тиск. Тому регулярні перевірки можуть врятувати здоров’я.

Спорт і харчування. Неправильний раціон та відсутність фізичних вправ можуть призвести до ожиріння. Через нього збільшується ризик інсульту на 64%.

Також ожиріння провокує підвищення тиску та цукровий діабет. Якщо займатися фізкультурою, споживати менше солі та більше фруктів, овочів — ймовірність інсульту знижується на третину.

Відсутність стресу. Постійний стрес спричиняє надмірну активність мозку – останній повинен обробляти багато негативних емоцій. Такий стан наближає до серцевих хвороб та інсульту.

Перевірка серцевого ритму. Наявність нерегулярного серцевого ритму, відомого як фібриляція передсердь, збільшує ризик розвитку інсульту в п’ять разів. Єдиний шлях попередити такий симптом — періодична перевірка ритму.

Відмова від шкідливих звичок. Повна відмова від куріння та алкоголю зможуть не тільки подарувати додаткові роки життя, а й убезпечити себе від інсульту.

Нагадаємо, Уляна Супрун розвінчала 7 небезпечних міфів про інсульт.

Фото: Claraaa/Dreamstime.com