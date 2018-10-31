Новий препарат від грипу, Ксофлюзу, треба приймати всього один раз.

Американське управління з контролю за продуктами і ліками (FDA) вперше за 20 років схвалило новий препарат від грипу, Ксофлюзу.

Кілька місяців тому препарат вже було схвалено в Японії. Ксофлюза відноситься до класу інгібіторів ендонуклеази і блокує вірусну реплікацію, не даючи вірусу розмножуватися, пише N+1.

Для досягнення терапевтичного ефекту ліки потрібно прийняти за перших симптомів інфекції, не пізніше 48 годин від початку захворювання.

Ефект у нових ліків далеко не приголомшуючий – так само, як і у випадку з Таміфлю, своєчасний початок лікування дозволить скоротити тривалість хвороби в середньому на 33 години.

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Однак новий препарат потрібно прийняти всього один раз, що вигідно відрізняє його від аналогів.

До слова, в Києві спостерігається зростання рівня захворюваності на грип та ГРВІ.