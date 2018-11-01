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Для лікування. Велика Британія легалізувала марихуану

У Великобританії з 1 листопада дозволили купувати і вживати марихуану, але тільки в лікувальних цілях.

Марихуана

Купити марихуану можна виключно за рецептом, пише BBC News.

Виписувати такі рецепти можуть тільки певні фахівці, у суворо визначених випадках, коли інші ліки неефективні.

Читайте: Більше, ніж за iPhone: у Канаді розтягнулися черги за марихуаною

До слова, повнолітнім жителям Канади дозволили купувати в ліцензованих магазинах до 30 грамів висушеного листя марихуани. Таким чином Канада стала другою після Уругваю країною в світі, де легалізували марихуану.

Фото: pixabay.com

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