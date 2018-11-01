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Грипу ще немає. На ГРВІ за тиждень захворіли понад 160 тис. українців

В Україні поки що немає випадків грипу, підтверджених лабораторно. Проте на ГРВІ за тиждень захворіло понад 160 тис. осіб.

За 43 тиждень на ГРВІ захворіло 161 524 особи, із них 68,9% – діти віком до 17 років, повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.

За його даними, порівняно з минулим тижнем, рівень захворюваності серед дорослих збільшився на 17,6%, а серед дітей до 17 років – на 11,2%.

При цьому зареєстровано 39 випадків грипоподібного захворювання та 18 – тяжкої гострої респіраторної інфекції, проте лабораторного підтвердження наявності вірусів грипу немає.

– Наразі в Україні відсутнє географічне поширення грипу і ГРВІ та спостерігається низька інтенсивність епідемічної активності без перевищення епідемічних порогів, – зазначається у повідомленні.

ЧитайтеОбережно – грип! Як уберегтися і чи потрібне щеплення (ІНФОГРАФІКА)

До речі, раніше Супрун розвінчала популярних міф про методи боротьби з грипом.

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