За останній тиждень на кір в Україні захворіли 1319 людей, а з початку року – понад 35 тисяч.

Темпи зростання захворюваності на кір у Міністерстві охорони здоров’я називають загрозливими.

– В Україні зафіксовано загрозливе зростання захворюваності на кір: лише за останній тиждень на кір захворіли 1319 людей, а з початку року – понад 35 тисяч, – йдеться у повідомленні.

У МОЗ також наголошують, що найвищі показники захворюваності і смертності від кору фіксуються в тих областях, де найменше вакцинованих дітей і дорослих.

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До слова, через зіпсовану вакцину на Івано-Франківщині 53 дитини захворіли на кір.