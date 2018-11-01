За останній тиждень на кір в Україні захворіли 1319 людей, а з початку року – понад 35 тисяч.
Темпи зростання захворюваності на кір у Міністерстві охорони здоров’я називають загрозливими.
– В Україні зафіксовано загрозливе зростання захворюваності на кір: лише за останній тиждень на кір захворіли 1319 людей, а з початку року – понад 35 тисяч, – йдеться у повідомленні.
У МОЗ також наголошують, що найвищі показники захворюваності і смертності від кору фіксуються в тих областях, де найменше вакцинованих дітей і дорослих.
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До слова, через зіпсовану вакцину на Івано-Франківщині 53 дитини захворіли на кір.
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