Сказ – найбільш смертоносне захворювання, яке має 100% летальний результат. Причини, симптоми, а також шляхи лікування небезпечного захворювання зібрали Факти ICTV.

На Львівщині у 68-річної жінки діагностували сказ. Вона в реанімації у важкому стані на штучній вентиляції легенів.

Три місяці тому жінку вкусив за руку власний собака, але потерпіла не звернулася за допомогою до медиків.

Через два тижні пес помер, але навіть це не спонукало жінку піти до лікарів. Її госпіталізували вже після появи судом і втрати свідомості.

Цей випадок в Україні далеко не єдиний.

Влітку в Миколаївській області скажений домашній бик напав на двох чоловіків.

Постраждалих чоловіків госпіталізували з серйозними травмами та прооперували.

На Волині шестеро дорослих і троє дітей потрапили до лікарні після забав із собакою.

Сім’я навіть не здогадувалася, що домашній улюбленець може раптово сказитися.

На Харківщині сказ виявили в кота, який жив на території приватного будинку.

Тварина померла після того, як завдала травми господині.

Сказ – що це

Вірусне захворювання характеризується гострим перебігом, при якому уражається центральна нервова система людини.

Сказ залишається найбільш смертоносним захворюванням – 100% летальність.

Причини сказу

Викликається вірусом із роду Lyssaviruses. Сам рід налічує близько 80 видів подібних вірусів. Хворіють всі ссавці.

Джерелом інфекції найчастіше є дикі тварини, які можуть нападати на домашніх тварин і велику рогату худобу, заражаючи їх.

Людина заражається після укусу хворою твариною або при потраплянні на шкіру чи слизову оболонку вірусу, що міститься у слині хворої тварини.

Найнебезпечнішим місцем укусу є обличчя.

Симптоми сказу

Спазми дихальних і ковтальних м’язів (боязнь протягів чи свіжого повітря), спазм ковтальних м’язів при попаданні в глотку води (боязнь води), рясне виділення слини, параліч різних груп м’язів, марення, галюцинації.

Серед неспецифічних симптомів – підвищення температури тіла, загальна слабкість у тілі, депресивний стан, почервоніння і набряклість у місці укусу, прискорене серцебиття.

Інкубаційний період у середньому триває 20-90 днів, найчастіше – не більше року, проте описані випадки інкубації 7-9 років.

Якщо укус стався у шию чи голову, або мають місце великі глибокі пошкодження у будь-якій частині тіла, інкубаційний період може скорочуватися до менш 50 днів.

Чим менш криваві та більш віддалені від мозку укуси, тим довший час від інциденту до розвитку клінічних проявів.

Діти більш схильні до великих поранень на обличчі та верхній частині тулуба через невеликий зріст.

Лікування сказу

Специфічного лікування немає, є постконтактна профілактика (вакцинація та імуноглобулін), а також активна профілактика (тільки вакцинація) для певних груп.

Сам сказ лікуванню не піддається. Всі спроби лікувати за допомогою рибавірину, інтерферону, імуномодулюючої терапії виявилися марними, пояснює заслужений лікар України Ольга Голубовська.

В останні роки активно обговорюється питання про нібито одужання хворих, яких вводили в глибоку кому, так званий протокол Мілуокі. Однак достовірних даних про ефективність цього методу немає.

Вакцинація тварин, особливо собак – основна стратегія профілактики сказу в людей.

Мене вкусила тварина. Що робити?

У разі ослинення з пошкодженням шкірних покривів рани необхідно промити протягом 15 хвилин водою з милом, мийним засобом, можна антисептиком.

Накласти стерильну пов’язку та звернутися до найближчого травмпункту для постконтактної профілактики (серія вакцинацій і введення імуноглобуліну).

Конкретне рішення про обсяг профілактичних заходів лікар ухвалює на підставі оцінки категорій укусу.

Важливо пам’ятати, що ризик передачі значно зростає, якщо:

ссавець, який вкусив людину, належить до виду, що є носієм або переносником сказу;

контакт відбувається у географічному районі, де все ще присутній сказ;

тварина виглядає хворою чи проявляє аномальну поведінку;

рана чи слизова оболонка була забруднена слиною тварини;

укус не спровокований людиною;

тварина не вакцинована.

Саму тварину потрібно спостерігати протягом 10 днів. Якщо протягом цього терміну в неї не розвиваються симптоми хвороби чи смерть, вакцинацію можна перервати.

Вакцина вводиться у день укусу, далі на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й і 90-й дні.

Факт вакцинації підозрілої тварини від сказу не має вирішального значення для прийняття рішення про постконтактну профілактику людини.

Фото: Sandra Marisol Del Río Mendoza/Dreamstime