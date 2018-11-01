Міжнародний день вегана – свято, що з’явилося 1 листопада 1994 року, коли веганське суспільство відзначало своє 50-річчя.

Втім, багато сучасних зірок приєдналися до кагорти веганів і відмовилися не тільки від м’яса, але і від молока і яєць. Серед відомих веганів – Наталі Портман, Анджеліна Джолі, Джаред Лето, Білл Клінтон і навіть Майк Тайсон! Ну а ми вирішили нагадати, що веган і вегетаріанець – це не одне і те ж. Так, чим же відрізняється вегетаріанство від веганства – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Вегетаріанство – це дієта, а веганство – спосіб життя.

Вегетаріанство

Вегетаріанці часто обирають свою дієту, виходячи зі стану здоров’я, з релігійних або політичних причин.

Вегетаріаінство – харчування з відмовою від м’ясної їжі (червоного м’яса, м’яса птиці, морепродуктів і м’яса будь-якої іншої тварини). При цьому вегетаріанці можуть вживати молочні продукти і яйця.

У течії вегетаріанства є свої відгалуження:

Ововегетаріанці – з тваринних продуктів їдять тільки яйця;

Лактовегетаріанці – з тваринної їжі їдять тільки молоко і молочні продукти;

Полотаріанці споживають домашню птицю, але не їдять інших видів м’яса.

Найбільш суворим різновидом вегетаріанста є веганство.

Веганство

Веганство, веганізм, або термін, що рідко зустрічається, вегеталізм – це суворе вегатаріанство, раціон виключає всі види м’яса тварин, птахів, риби, яйця, молоко, морепродукти і часто мед.

Вегани, обираючи такий спосіб життя, часто керуються не тільки харчуванням, а й моральними принципами. А саме ставленням до тварин.

Вегани також не ходять у цирки і зоопарки, а часто навіть протестують проти того, щоб люди заводили домашніх тварин у квартирах (це неприродні умови для тварин).

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Список заборонених продуктів і речей у веганів дуже широкий:

Вироби зі шкіри, хутра, шовку, вовни та інших матеріалів тваринного походження;

Мед;

Продукти, до складу яких входять компоненти, отримані з тваринних продуктів (наприклад, желатин, гліцерин);

Продукти, при виготовленні (часто – при очищенні) яких використовувалися продукти тваринного походження, наприклад, желатин використовують при виробництві деяких видів цукру та пива. Але велика частина міцного спиртного – горілка, віскі, бренді, джин – веганські);

Продукцію, яка проходила тестування на тваринах, наприклад, деякі види косметики і сорти тютюну.

До слова, Факти ICTV описували глобальні плюси та мінуси вегетаріанства.

Фото: pixabay