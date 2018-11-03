Виростити птицю у промислових масштабах, за словами експертів, без спеціальних комбікормів та антибіотиків просто неможливо. Антибіотики додаються як на стадії вирощування так і безпосередньо у м’ясо – задля подовження терміну придатності. Кажуть фахівці. Це світова практика, але у нас з традиційним українським підходом.

Вміст антибіотиків загрожує людині зниженням імунітету. А розчини, якими задля збільшення ваги наколюють м’ясо, впливають на роботу нирок.

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Брати курку потрібно вагою не більше двох кілограмів. Якщо ж купуєте філе, то тільки стандартного розміру, щоб було не роздуте. Якщо блищить, проходьте повз. Чим більша курка – тим дорожче її можна продати. Чим швидше вона виросте – тим більший товарообіг. Прості істини маркетологів – удар по кишені та здоров’ю споживачів.

Фахівці радять купувати м’ясо лише на офіційних ринках або ж у магазинах. Зазвичай тут суворіший контроль. Сумлінний продавець завжди покаже документи про походження м’яса. Не соромтесь їх питати, якщо виникли сумніви. Попросіть у продавця рукавичку і натисніть на м’ясо, воно має бути пружним і світло-рожевого відтінку. Це ж стосується і яловичини. А ще при її виборі уникайте яскравих кольорів.



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