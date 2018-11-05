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Холодна чи гаряча – вчені розповіли, яка кава корисніша

Вчені дійшли висновку, що в гарячій каві більше корисних речовин.

Кава

Під час дослідження вчені з Університету Томаса Джефферсона дійшли висновку, що в гарячій каві міститься більше антиоксидантів, повідомляє журнал Nature.

Під час експерименту дослідники порівнювали користь від різних сортів кави, яку готували кількома способами.

Виявилося, що в гарячому напої міститься більше антиоксидантів, ніж в тому, який заварювали методом холодного настою.

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За словами вчених, гаряче заварювання кави витягує більше недепротонованих кислот, що й призводить до більшої активності антиоксидантів.

До слова, виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, як краще вживати клітковину.

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