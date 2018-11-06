Епідемія на кір найбільше вирує на Львівщині.

Свіжі дані про кількість захворівши на кір в Україні не дозволяють радіти – від початку року на цю хворобу поскаржилися 36 тис. 455 осіб, з яких 22 тис. 344 особи – це діти.

У МОЗ заявляють, що епідемія кору в Україні наближається до показників 1991 року і до кінця року може навіть встановити антирекорд за кількістю захворівших (42 тис. 724 особи в 2006 році).

Найсумніша статистика наразі у Львівській області – там захворіло 7 тисяч 364 особи.

Івано-Франківська (3 тис. 612);

Закарпатська (3 тис. 459);

Одеська (2 тис. 550);

Київ (2 тис. 408);

Тернопільська область (2 тис. 120).

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Лікарі нагадують, що лише вакцинація здатна захистити організм людини від кору.

До слова, за останній тиждень жовтня до статистики додалося 1300 нових хворих на кір.

Фото: УНІАН