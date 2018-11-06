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36,5 тис. хворих: епідемія кору може побити антирекорд 2006

Епідемія на кір найбільше вирує на Львівщині.

Свіжі дані про кількість захворівши на кір в Україні не дозволяють радіти – від початку року на цю хворобу поскаржилися 36 тис. 455 осіб, з яких 22 тис. 344 особи – це діти.

У МОЗ заявляють, що епідемія кору в Україні наближається до показників 1991 року і до кінця року може навіть встановити антирекорд за кількістю захворівших (42 тис. 724 особи в 2006 році).

Найсумніша статистика наразі у Львівській області – там захворіло 7 тисяч 364 особи.

  • Івано-Франківська (3 тис. 612);
  • Закарпатська (3 тис. 459);
  • Одеська (2 тис. 550);
  • Київ (2 тис. 408);
  • Тернопільська область (2 тис. 120).

Читайте: У Польщі четверо українців захворіли на кір

Лікарі нагадують, що лише вакцинація здатна захистити організм людини від кору.

До слова, за останній тиждень жовтня до статистики додалося 1300 нових хворих на кір.

Фото: УНІАН

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