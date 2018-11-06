При появі перших симптомів грипу не потрібно одразу бігти за антибіотиками. Натомість краще звернутися до лікаря.

Якщо у вас з’явилися перші симптоми грипу, потрібно звернутися до лікаря, який підкаже препарати для їх усунення. Таку пораду дала виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у Facebook.

За її словами, не потрібно одразу ж бігти в аптеку за рослинними засобами чи антибіотиками, оскільки вони не гарантують допомогу у такій ситуації.

Оскільки організм починає активно боротися з хворобою, то у людини й виникають симптоми грипу (набряк та біль у горлі, кашель, гарячка).

– Симптоми грипу — результат активної роботи нашої імунної системи. Тому важливо створити для свого організму умови, аби він міг боротись з вірусом, – пише Супрун.

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За її словами, коли лікар призначить необхідні препарати, вам залишиться дотримуватися іще кількох правил, аби організм зміг перебороти захворювання.

Потрібно дотримуватися постільного режиму, провітрювати приміщення, пити багато рідини та робити вологе прибирання, коли є така можливість.

Супрун також заявила, що мінімізувати ризики захворювання на грип допоможе вакцинація.

До слова, в Україні поки що немає випадків грипу, які були б підтверджені лікарями.