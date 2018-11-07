Провідні неонатологи світу поділилися досвідом із українськими лікарями на 10-й конференції програми Колиски надіїФонду Віктора Пінчука.

6-7 листопада 2018 року програма Колиски надії Фонду Віктора Пінчука провела в Києві 10-у науково-практичну конференцію на тему Інтенсивна терапія новонароджених: рік 2018 та найближчі перспективи. Захід ознайомив українських неонатологів із новими тенденціями в інтенсивній терапії новонароджених дітей, у тому числі малюків, які народилися передчасно.

Вже 12 років проект Колиски надії, окрім оснащення центрів допомоги новонародженим найсучаснішим медичним обладнанням, проводить системну роботу з навчання лікарів та медичних сестер світовим методикам виходжування дітей. В рамках цього проекту Фонд сприяє впровадженню новітніх технологій і практик на шляху реформування сфери охорони материнства і дитинства в Україні.

Вікторія Чернявська, виконавчий директор Фонду Віктора Пінчука, на відкритті конференції зазначила:

– Програма Колиски надії Фонду Віктора Пінчука дбає про те, щоб в Україні кожна передчасно народжена дитина мала шанс на життя, а лікарі мали можливість надавати допомогу у відповідності до західних стандартів. Сьогодні ми вже вдесяте проводимо конференцію для лікарів-неонатологів, де вони переймають досвід своїх іноземних колег, а вже 14 листопада 2018 року Фонд відкриє 34 центр Колиски надії на базі Львівського обласного клінічного перинатального центру.

У конференції взяли участь 155 спеціалістів відділень інтенсивної терапії новонароджених з усіх регіонів України та представників профільних Кафедр вітчизняних вищих медичних навчальних закладів. Для медичних сестер відділень інтенсивної терапії новонароджених перинатальних центрів окрім основної програми, було передбачено окрему лекційну секцію та практичні майстер-класи.

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Доповідачами цього року виступили професор Ола Дідрік Заугстад, Університет Осло, Норвегія; професор Стівен М. Донн, Дитяча лікарня Мотт Університету системи охорони здоров’я штату Мічиган, США; професор Ніл Марлоу, Клініка університетського коледжу м. Лондон, Великобританія; професор Дірк Басслер, Університетська клініка м. Цюріх, Швейцарія. Сестринську секцію провели доктор Мартін Вальд, Лікарня м. Вельс-Грискірхен, Австрія, та медична сестра Сара Надеє, Державна лікарня м. Зальцбург, Австрія.

Довідка

Колиски надії – головна програма Фонду Віктора Пінчука в галузі охорони здоров’я. Її стратегічною метою є збереження життя та здоров’я кожної дитини, що народилась в Україні. Фонд розпочав реалізацію програми у червні 2006 року. Відтоді було відкрито 33 центри надання допомоги новонародженим Колиски надії на базі державних родопомічних медичних закладів і дитячих лікарень у 24 регіонах України, що були устатковані найсучаснішим медичним обладнанням для рятування та виходжування новонароджених. 14 листопада 2018 року відбудеться відкриття 34 Центру Колиски надії на базі Львівського обласного перинатального центру. Завдячуючи обладнанню центрів Колиски надії за даними лікарів партнерських центрів (2006-9міс.2018) було врятовано 45 917 дітей. Фонд провів 29 освітніх заходів, які охопили понад 1 315 українських лікарів та медичних сестер.