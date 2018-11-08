Молоко та молочні продукти засвоюються організмом у всіх людей по-різному.

Здатність перетравлювати лактозу, що означає “сприйняття” молочки організмом, з віком часто знижується.

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун дала поради людям, у яких є проблеми із засвоєнням молочних продуктів:

Обирати молочку без лактози – на смак такі продукти майже не відрізняються, але коштують дорожче;

Споживати молочні продукти регулярно, але в маленькій кількості – одна склянка молока чи дві йогурту за один прийом (не більше 12 г лактози).

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Втім, людям, які легко вживають молочні продукти, не слід ними зловживати, переконує Супрун. Особливо це стосується молочки з високою жирністю. 2-3 порції на день – це оптимально.

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