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Несприйняття лактози: Супрун радить, як вживати молочку

Молоко та молочні продукти засвоюються організмом у всіх людей по-різному.

Здатність перетравлювати лактозу, що означає “сприйняття” молочки організмом,  з віком часто знижується.

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун дала поради людям, у яких є проблеми із засвоєнням молочних продуктів:

  • Обирати молочку без лактози – на смак такі продукти майже не відрізняються, але коштують дорожче;
  • Споживати молочні продукти регулярно, але в маленькій кількості – одна склянка молока чи дві йогурту за один прийом (не більше 12 г лактози).

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Втім, людям, які легко вживають молочні продукти, не слід ними зловживати, переконує Супрун. Особливо це стосується молочки з високою жирністю. 2-3 порції на день – це оптимально.

Нагадаємо, Супрун спростувала міф про те, дельфінотерапія приносить користь здоров’ю.

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