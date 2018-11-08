PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Вгамувати спрагу та зігрітися: як обрати якісний чай та каву/

Вгамувати спрагу та зігрітися: як обрати якісний чай та каву

Чай

Аби нагріти руки на каві, щоб було багато і задешево – фальсифікатори інколи додають цикорій, інколи перетерті жолуді. Тож як обирати каву, аби не потрапити в халепу.

Секрет розкриває дієтолог – бадьорість можна отримати лише від 2 невеличких порцій кави. А от від 4 і більше на вас чекає підвищення тривоги, нервозність, тремтіння м’язів і збільшення пульсу.

На підприємстві щоденно обсмажують десятки кілограмів кави. Тут радять обирати 100% арабіку. А ще треба уважно дивитися на самі зерна.

Читайте: Холодна чи гаряча – вчені розповіли, яка кава корисніша

Зберігати каву радять у вакуумній банці, а от народний метод класти її в холодильник – помилка. Перепад температур зменшує якість. Про розчинну каву експерт радить забути взагалі.

То що ж є у розчинній каві? Наприклад у тій, яку пакують у новомодні стіки 3 в 1.

Експерт знаходить у складі канцерогени та фосфати – все те що не йде на користь здоров’ю. Якщо ж ви чекаєте, що тут є частина натурального молока або вершків – можете забути.

А що ж до чаю? Наприклад, чому у пакетиках ви ніколи не знайдете цілого чайного листя.

Верхівки чайного листя, зібрані на світанку – найдорожчі.

Якщо чай гарний на вигляд але без запаху, скоріш за все його збирали під час поганої погоди. І він вважається менш якісним.  Першу заварку чайні гуру радять зливати. Далі довго не заварювати, щоб не змінився присмак.

То ж, чим вгамувати спрагу влітку та зігрітися взимку – варіантів чимало. Майже півтори тисячі сортів чаю і вдвічі більше кави, насолоджуйтесь.

До слова, кава від застуди – рецепт.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Кава
Холодна чи гаряча – вчені розповіли, яка кава корисніша
Кіоски з кавою та кавомобілі: скільки коштує такий бізнес і як не отруїтися
Авторська та зварена у 20-метровій джезві: кавовий фестиваль у Львові
Вчені назвали нову корисну властивість кави
кава
Як правильно пити каву – нова розробка військових США
Кава
Скільки чашок кави на день корисні для серця
Кава
Скільки чашок кави можна пити за день – безпечна доза
Ресторани, паби та кав’ярні Києва, які не зачиняють дверей після опівночі
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка