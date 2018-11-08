Аби нагріти руки на каві, щоб було багато і задешево – фальсифікатори інколи додають цикорій, інколи перетерті жолуді. Тож як обирати каву, аби не потрапити в халепу.

Секрет розкриває дієтолог – бадьорість можна отримати лише від 2 невеличких порцій кави. А от від 4 і більше на вас чекає підвищення тривоги, нервозність, тремтіння м’язів і збільшення пульсу.

На підприємстві щоденно обсмажують десятки кілограмів кави. Тут радять обирати 100% арабіку. А ще треба уважно дивитися на самі зерна.

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Зберігати каву радять у вакуумній банці, а от народний метод класти її в холодильник – помилка. Перепад температур зменшує якість. Про розчинну каву експерт радить забути взагалі.

То що ж є у розчинній каві? Наприклад у тій, яку пакують у новомодні стіки 3 в 1.

Експерт знаходить у складі канцерогени та фосфати – все те що не йде на користь здоров’ю. Якщо ж ви чекаєте, що тут є частина натурального молока або вершків – можете забути.

А що ж до чаю? Наприклад, чому у пакетиках ви ніколи не знайдете цілого чайного листя.

Верхівки чайного листя, зібрані на світанку – найдорожчі.

Якщо чай гарний на вигляд але без запаху, скоріш за все його збирали під час поганої погоди. І він вважається менш якісним. Першу заварку чайні гуру радять зливати. Далі довго не заварювати, щоб не змінився присмак.

То ж, чим вгамувати спрагу влітку та зігрітися взимку – варіантів чимало. Майже півтори тисячі сортів чаю і вдвічі більше кави, насолоджуйтесь.

До слова, кава від застуди – рецепт.