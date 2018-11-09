Середземноморська дієта дозволяє правильно харчуватися і не хвилюватися щодо набору ваги.

Вчені дійшли висновку, що так звана середземноморська дієта допомагає заново не набирати вагу людям, які схудли, повідомляє MedicalXpress.

Середземноморська дієта рекомендує вживати менше червоного м’яса та збільшити у своєму раціоні кількість фруктів, овочів, насіння, хліба з борошна грубого помелу, бобових.

В експерименті брали участь близько 600 осіб, які страждають від зайвої ваги, віком від 55 до 75 років.

Близько 34% учасників призначили середземноморську дієту та регулярну зарядку. За рік це допомогло їм втратити близько 5% ваги.

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Проте найцікавішим вчені вважають те, що після зазначеної дієти учасники дослідження заново не набирали вагу.

До слова, дієтологи попереджають, що вживання великої кількості так званих снеків може завдати великої шкоди здоров’ю.