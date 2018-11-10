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Талія у безпеці. Супрун розкрила секрет правильного вживання жирів

Корисні харчові жири повинні бути у достатній кількості у раціоні. Але при їх вживанні потрібно дотримуватися кількох правил, наприклад, зберігати баланс жирності молочних продуктів.

Про це пише в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у Facebook.

Збалансоване харчування, включаючи тваринні жири, необхідно нашому організму. Супрун зазначила, що немає “поганого” або “хорошого” холестерину, оскільки для організму важливий баланс. Депресія, авітаміноз, слабкий імунітет або навіть безпліддя виникають саме через холестерин нижче норми.

Крім того, Супрун дала кілька порад, які допоможуть вживати жири і не товстіти.

І перше правило – зберігайте баланс жирності молочних продуктів.

Знежирена молочна продукція втрачає вітаміни A і D. А це призводить до почуття голоду і як наслідок переїдання. Тому обов’язково слід вживати необхідну кількість молочних продуктів, особливо з високою жирністю. Головне стежити за дотриманням денної норми калорій і тоді жирне молоко або йогурт не впливатимуть на вагу.

Другий момент – краще не смажити на рослинній олії.

При нагріванні масла можуть ставати шкідливими, а їжа – занадто жирною і калорійною. Краще менше смажити, і вживати олію у салаті.

Ще одне правило – обов’язкове вживання риби.

Риба – джерело омега-3 жирних кислот і служить профілактикою серцево-судинних захворювань. Для наповнення організму корисними жирами досить з’їдати 200-300 грамів риби або молюсків щотижня.

Четвертим золотим правилом є заняття спортом.

Фізичні аеробні навантаження не просто нормалізують холестерин, а спалять зайві калорії. Дослідження показали, що бігаючи щотижня по 16 кілометрів протягом хоча б 10 місяців, ви нормалізує також і баланс холестерину.

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