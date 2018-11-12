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Як уберегтися від грипу

Правильне харчування, активний спосіб життя, відпочинок та позитивний поглад на життя – ці прості правила здатні врятувати від грипу та сезонних застуд.

Профілактика грипу і ГРВІ

Випадків грипу в Україні поки немає, повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.

За даними на 8 листопада, за 44-й тиждень на ГРВІ захворіло 147 407 осіб. При цьому рівень захворюваності серед дорослих зменшився на 5,2%, а серед дітей до 17 років – на 10,3%.

Водночас лікарі рекомендують подбати про профілактику заздалегідь і дали кілька простих порад, які допоможуть врятуватися від грипу та ГРВІ.

Порада №1 – Зверніть увагу на раціон

Потрібно якомога менше споживати смаженої і жирної їжі. У холодну пору року не залишайте свій організм без вітамінів. І краще отримувати їх з натуральних продуктів, а не купувати в аптеці.

Необхідно їсти овочі та фрукти, особливо багаті на вітамін С.  І це не лише цитрусові, а й калина, яблука, виноград, шпинат.

Порада №2 – Не застудитися допоможуть лікарські трави

У кожній хаті має бути фіто-аптечка. Ароматні і корисні відвари й настоянки із карпатських лікарських трав варто пити для профілактики і лікування перших проявів сезонних болячок. Головне – правильно їх заварити і знати, в яких випадках застосовувати, щоб не нашкодити організму.

Шипшина підвищить захисні функції організму. М’ята, настій ромашки або смородинового листя знімуть біль у м’язах. Полегшать стан під час застуди й ехінацея, висушені листочки суниці і малини, березові бруньки, липа та чебрець звичайний.

Порада №3 – Не хочете хворіти – будьте активними

Не маєте часу та грошей для занять у спортзалі – займайтеся вдома.

Порада №4 – Віруси не чіплятимуться, якщо висипатися 

Сон зміцнює імунітет. А ще психологи радять посміхатися й налаштовуватися на позитив.

ЧитайтеОбережно – грип! Як уберегтися і чи потрібне щеплення (ІНФОГРАФІКА)

Раніше в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповідала, що робити у разі, ящо з’явилися перші симптоми грипу.

Фото: pixabay.com

 

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