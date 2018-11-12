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Їсти після 18.00 небезпечно не тільки для фігури – вчені назвали причину

Люди, які їдять після 18.00 ризикують захворіти на діабет і гіпертонію.

Дієта

Такого висновку дійшли вчені з Американської кардіологічної асоціації, передає LiveScience.

Вони провели експеримент, в якому взяли участь 12,7 тисяч латиноамериканців у віці від 18 до 76 років. Експеримент грунтувався на медичних спостереженнях стану здоров’я випробовуваних протягом двох днів. Вчені стежили за тим, о котрій пацієнти вживають їжу.

У результаті було доведено, що ті люди, які третину їжі вживали після 18.00, мали більш високий рівень цукру та інсуліну у крові, а також підвищений тиск.

При цьому любителі пізніх прийомів їжі виявилися на 19% більше схильні до розвитку преддиабету і на 23% більше схильні до розвитку гіпертонії.

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До речі, раніше ми писали, що корисні харчові жири повинні бути у достатній кількості у раціоні. Але при їх вживанні потрібно дотримуватися кількох правил.

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