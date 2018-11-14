Кількість хворих на кір за тиждень перевищила 1,5 тис.
В Україні кількість хворих на кір за тиждень зросла до 1 682 людей.
Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ.
Від початку року захворіло понад 38 тис. осіб. Лідирують області з низьким рівнем вакцинації.
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У МОЗ повідомляють, що у всіх областях України достатньо вакцин для планової і посиленої імунізації.
Отримати безкоштовні щеплення можуть діти до 18 років, медики, освітяни, студенти, а також військові.
Раніше Факти ICTV писали, коли чекати новий спалах кору.
Фото: Rfischia/Dreamstime.com
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