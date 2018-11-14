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Факты / Lifestyle / Больных корью в Украине стало больше – за неделю более 1,5 тыс./

Хворих на кір в Україні більшає – за тиждень понад 1,5 тис.

Кількість хворих на кір за тиждень перевищила 1,5 тис.

кір в україні

В Україні кількість хворих на кір за тиждень зросла до 1 682 людей.

Про це повідомляє Центр громадського  здоров’я МОЗ.

Від початку року захворіло понад 38 тис. осіб. Лідирують області з низьким рівнем вакцинації.

Читайте: Не хочу захворіти на кір. Що робити?

У МОЗ повідомляють, що у всіх областях України достатньо вакцин для планової і посиленої імунізації.

Отримати безкоштовні щеплення можуть діти до 18 років, медики, освітяни, студенти, а також військові.

Раніше Факти ICTV писали, коли чекати новий спалах кору.

Фото: Rfischia/Dreamstime.com

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