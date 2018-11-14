Сьогодні Всесвітній день боротьби з діабетом. Факти ICTV вирішили нагадати, наскільки складне життя діабетиків, а також про причини виникнення хвороби та її профілактику.

Що таке діабет

Діабет – захворювання, яке розвивається внаслідок нестачі або відсутності вироблення гормону інсуліну, який сприяє виведенню з організму цукру (глюкози).

За словами лікарів, діабет – одне з найпідступніших захворювань, оскільки його ранні стадії рідко супроводжуються хворобливими відчуттями і не завжди мають виражені симптоми.

Причини виникнення

Причиною можуть стати інфекційні захворювання (краснуха, герпес тощо) вплив токсинів (пестициди, лікарські засоби).

Також одним з основних факторів є генетична схильність (у людей, чиї найближчі родичі мають такий діагноз, ризик захворіти збільшується від двох до шести разів).

Причиною може також стати:

вік понад 40 років;

зловживання алкоголем;

надання переваги висококалорійній вуглеводній і жирній їжі;

гормональні зміни на тлі надниркової недостатності;

прийом деяких лікарських препаратів (глюкокортикоїди, цитостатики, діуретики);

стан постійного стресу.

Як розпізнати

Як мінімум 25% людей, які страждають на діабет, не знають про своє захворювання. Щоб своєчасно почати лікування і не запустити хворобу, потрібно знати симптоми недуги.

І перш за все ознаки відрізняються від видів діабету – першої і другої його стадії.

Симптоми цукрового діабету 1 типу

Діабет 1-го типу розвивається стрімко і має яскраво виражені прояви.

Основні симптоми:

підвищений апетит;

втрата ваги;

постійна втома;

сонливість;

спрага;

рясне сечовипускання.

Другий тип цукрового діабету – найпоширеніший і при цьому найскладніший у розпізнаванні.

Хвороба протікає повільно, а її симптоми виражені слабо.

Для діабету другого типу властиві:

сухість у роті і спрага;

зниження ваги;

дратівливість;

відчуття поколювання у пальцях,

оніміння кінцівок;

нудота;

суха шкіра;

тривале загоєння ран і саден;

підвищений тиск.

Аби вчасно розпізнати хворобу, потрібно раз на рік робити аналіз крові на вміст цукру. Нормальний показник – 5,5 ммоль/л.

Як живуть діабетики?

Реальність діабетиків далека від комфорту – постійні дієти, прийняття цукрознижувальних препаратів і уколи інсуліну.

Пацієнтам потрібно весь час вимірювати рівень глюкози в крові для того, щоб підвищити ефективність контролю хвороби.

Наразі в Україні за програмою доступні ліки хворі з діабетом другого типу можуть отримати препарати гліклазид, метформін, глібенкламід.

Крім того, діабетикам доводиться відмовитися від багатьох ласощів – цукерок, меду, а також продуктів, що містять глюкозу і фруктозу. Не варто також вживати картоплю, свинину, рис і сухофрукти.

Однак крім продуктів категорії “заборона”, є й обов’язкові для вживання. До таких відносяться нежирна риба, куряче м’ясо, чорний хліб, яйця та крупи.

Як не захворіти

Перше, на що варто звернути увагу – це харчування. Варто обмежити себе від вживання вуглеводів і калорійної їжі.

Обмеження вуглеводів необхідно для того, щоб не навантажувати підшлункову залозу, обмеження калорій – щоб не товстіти.

При цьому ви повинні харчуватися різноманітно, дотримуватися режиму харчування (5-6 разів на день), не переїдати, правильно готувати (більше відвареної їжі і страв, приготованих в духовці або на пару).

Також не варто зловживати алкоголем.

Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі Diabetes Care, ризик цього захворювання зростає при споживанні великих доз алкоголю, особливо у молодих жінок.

Киньте палити! Куріння сприяє розвитку діабету, а також ускладненню хвороби.

Для профілактики варто також вести активний спосіб життя і виконувати посильні фізичні навантаження: мінімум 30 хвилин на день.

Слідкуйте за артеріальним тиском. Відомо, що підвищений тиск може стати поштовхом до порушення вуглеводного обміну.

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До слова, вченим вдалося вилікувати діабет першого типу у мишей.