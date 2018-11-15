15 листопада відзначається День відмови від паління. Факти ICTV зібрали десять причин кинути курити саме сьогодні.

За оцінкою ВООЗ, від куріння щорічно гинуть близько шести мільйонів людей. Ця цифра, як очікується, зросте до восьми мільйонів до 2030 року.

Світова економіка щорічно втрачає більше трильйона доларів через наслідки куріння – стільки ж світовий ВВП втрачає від воєн, терактів і злочинності.

Про це йдеться в доповіді Всесвітньої організації охорони здоров’я та Національного інституту раку США.

Факти ICTV підібрали 10 причин, чому варто кинути палити назавжди.

IQ

У людей, що викурюють більше пачки в день, IQ нижче на 10 балів, ніж у некурящих – це одна з причин кинути курити.

Фізичні навантаження

У курців при фізичних навантаженнях швидко виникне задишка.

13% всіх випадків безпліддя викликані курінням.

Перше що страждає при курінні – це легені – господар енергії. Через них надходить основна кількість кисню.

Кисень, в свою чергу, постійно дозволяє добувати енергію з продуктів харчування. Відповідно, з кожним роком курці відчувають себе все більш знеможенними.

Травлення

Багато курців страждають на гастрит або виразку шлунка. Разом зі слиною нікотин, смола і інші шкідливі речовини, що містяться в тютюновому димі, потрапляють в шлунок.

Стан судин

У багатьох курців навіть в теплу погоду мерзнуть руки, ноги, або навіть все тіло. Це відбувається, як правило, у курців зі стажем.

Все це переростає в вегетосудинну дистонію, оскільки від куріння звужуються судини і кров починає все повільніше циркулювати по тілу і надходити до кінцівок.

Куріння може стати причиною сліпоти

З цієї ж причини вже в 30-40 років у чоловіків можуть з’явитися проблеми з потенцією.

Крім цього, курцеві складно подолати довгі дистанції через пошкоджені судини.

Пошкоджені нікотином судини відновленню не підлягають. З цієї причини гангрени для курців завершуються ампутаціями.

Часті застуди і бронхіт

Курці набагато частіше хворіють на ГРЗ, ГРВІ, бронхіти. У людини, яка палить, порушені дихальні механізми захисту від отрут і патогенів.

Тютюн при горінні утворює випаровування хімікатів і часток у вигляді аерозолю, який включає не тільки нікотин, але ще і окислювачі, канцерогени і чадний газ.

Сигаретний дим і його фізичні властивості сприяють відкладенню частинок в нижніх дихальних шляхах. Це в свою чергу завдає непоправної шкоди респіраторній функції організму.

Якість крові

Унаслідок постійного кисневого голодування в крові у курців утворюється підвищена кількість еритроцитів, що робить її більш щільною і в’язкою.

Дихальна система та сон

Курці часто кашляють під час сну і вранці, кашель може перерости в задуху.

Раз на рік любителям нікотину потрібно робити флюорографію, оскільки куріння підвищує ризик захворіти на рак легенів.

Голос

Курці часто помічають зміни в голосі. Сигаретна залежність призводить до раку горла.

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Гармональний фон

Рівень статевих гормонів у чоловіків знижується, що також впливає на потенцію. Гормональний фон у жінок також порушується.

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Серце

Під час паління відзначається посилений викид в кров адреналіноподібних речовин, у багатьох випадках створюють умови для ушкодження судинної стінки і міокарда.

Крім того, вкрай несприятливо впливає на судинну стінку сам нікотин, який сприяє спазмам артерій серця і нижніх кінцівок.

Все це може послужити безпосередньою причиною розвитку інфаркту міокарда.

Цікаві факти:

За даними ВООЗ, через 20 хвилин після останньої викуреної сигарети, пульс прийде в норму.

У першу добу – знижується вміст нікотину і чадного газу, підвищується концентрація кисню – поліпшується і постачання киснем тканин і органів.

Через 2 доби запах тіла стане природнішим, а смакова чутливість і нюх стануть більш гострими.

Через 3 дні людина помічає, що їй простіше дихати.

Через тиждень – нормалізується діяльність шлунка і підшлункової залози.

Через місяць – підвищується імунітет, поліпшується живлення всіх тканин організму, колір обличчя стає більш свіжим, зникає жовте забарвлення шкіри на пальцях.

Через 3 місяці і більше – зникає кашель курця, підвищується працездатність, зуби очищаються від жовтого нальоту.

Через рік – удвічі скорочується ризик виникнення інфаркту або інсульту, зменшується ймовірність розвитку онкологічних захворювань.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що вчені стверджують, що активні заняття спортом допоможуть пережити складний період після відмови від куріння.

Фото: Jaroslav Devia/Unsplash