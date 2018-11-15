Кліматичні умови є однією з причин, чому люди вживають алкоголь.

Вчені з США, Іспанії та Мексики дійшли висновку, що схильність до вживання спиртних напоїв пов’язана з кліматом, повідомляє Hepatology.

Під час дослідження були проаналізовані дані про вживання алкогольних напоїв у 193 країнах світу. Їх співвідносили з кліматом.

Виявилося, що в теплих країнах рівень вживання алкоголю нижче, ніж в тих, де переважає холодний клімат.

Дослідники вважають, що за допомогою алкоголю в холодних країнах люди зігріваються і борються з депресією.

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До слова, у Києві вступило в силу рішення щодо заборони на продаж алкоголю в період з 23.00 до 10.00.