У Львівській області за останній тиждень зареєстровано 500 нових хворих на кір, щодоби госпіталізують по 25-30 осіб.

Головний експерт департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Наталія Тімко на брифінгу повідомила, що Львівщина серед областей з найвищим рівнем захворюваності на кір, передає galinfo.com.ua.

– За останній тиждень ми зафіксували близько 500 випадків. Щодоби у Львівську обласну клінічну лікарню госпіталізується 25-30 осіб з цією хворобою, – уточнила вона.

За її словами, серед хворих на кір у Львівській області 68% невакцинованих, 11% інфікованих – ті, хто зробив лише одне щеплення.

Тімко наголосила, що лише 5% двічі вакцинованих людей можуть захворіти на кір, але без ускладнень.

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Нагадаємо, в Україні загальна кількість хворих на кір за тиждень зросла до 1 682 людей.

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